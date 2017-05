Depois da negociação feita entre o Sindicato dos Trabalhadores, Funcionários e Servidores Municipais e o Executivo de Seara, o resultado foi o reajuste de 6% no salário, aumento no vale alimentação que passou de R$ 155,00 para R$ 180,00 e um vale no final do ano, de R$ 100,00 para cada servidor. O acordo também definiu que o 13º salário terá o pagamento antecipado para 20 de novembro.

O Sindicato e os servidores queriam um valor maior na reposição salarial. A primeira proposta foi de 10%, e o governo ofereceu seis. Como na primeira rodada de negociações não houve acordo, uma nova foi marcada e realizada na sexta-feira, dia 17. O Sindicato apresentou a nova proposta com aumento de 8%, mas o Executivo manteve os 6% de reajuste e se comprometeu em conversar em outubro. Caso a receita do município melhore, mais 1% será acrescentado. “Acredito que foi uma boa negociação, os servidores terão um ganho real de 2%, levando em consideração a inflação do período que ficou em 3.9%. Também ajustamos o vale alimentação e os funcionários terão mais R$ 100,00 no final do ano”, comenta o secretário de Administração, Neri Cosmann.

Ele também destaca que o valor que pode ser gasto em folha é de 52% do orçamento e com este reajuste de 6%, o índice em Seara chega a 51,7%. “É claro que gostaríamos de dar um percentual maior, os servidores merecem, porém temos que ter cautela, não podemos ultrapassar o limite estabelecido. Para aumentar mais, teríamos que fazer redução de gastos em serviços e mão de obra e não é isso que queremos. A gente sabe do momento econômico que é instável em todo país, a arrecadação pode cair e isso é delicado, se não cuidarmos do caixa, vai ficar difícil cumprir com as obrigações”, argumenta.

O aumento para agentes políticos, como prefeito, vice, vereadores e secretários teve um índice de reajuste de acordo com a inflação do período de janeiro a abril e ficou em 1,06%.