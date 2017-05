Renato Gaúcho elogia postura do Grêmio em vitória no PR

A vitória fora de casa sobre o Atlético-PR, que deu ao Grêmio a liderança do Brasileirão, agradou ao técnico Renato de tal maneira que nem mesmo a expulsão de Marcelo Grohe estragou o domingo do comandante gremista. Além de ter considerado justo o cartão vermelho recebido pelo goleiro, o treinador empilhou elogios ao time.

– Gostei da postura de jogo que a gente se propôs desde o primeiro minuto. A equipe valorizou a posse de bola, não dando espaços, não dando chance. Todo mundo sabe que é muito difícil jogar aqui. Ano passado, só o Palmeiras, que foi campeão, conseguiu vencer o Atlético-PR em casa. A equipe se portou bem. É logico que nos ajudou bastante o gol logo no início do segundo tempo – analisou Renato.

Sobre Grohe, expulso aos 30 do segundo tempo depois de receber o segundo cartão amarelo por fazer cera só oito minutos após ter recebido o primeiro, Renato não se alongou. Disse que cumprimentou o árbitro pela posição, pois achou “justa”, e indicou que vai conversar com o jogador em particular.

– Achei justa a expulsão. (Marcelo) Exagerou um pouco, já tinha amarelo. O árbitro esteve muito bem, não só no lance – falou o treinador, antes de dizer que vai conversar com o goleiro sobre a atitude. – Não gosto desse tipo de jogo. Não gosto. Gosto do jogo jogado. Mas esse é um papo meu com ele.

Renato, mais uma vez, respondeu sobre as atuações de Luan e Ramiro, outros destaques gremistas na Arena da Baixada. Deixou claro, contudo, que o dia era de elogiar o grupo.

– Fica difícil falar de jogador a jogador. Todos estiveram bem. A equipe vem bem. O Ramiro estou cansado de elogiar. É o motorzinho do time. Onde eu coloco ele vai bem, tem feito gols. O Luan teve uma participação muito boa, não só pelo gol, mas durante os 90 minutos. Abriu espaço para os companheiros. Acho que a equipe toda esteve muito bem. A gente joga fora do mesmo jeito que joga dentro de casa. Não damos muitos espaços aos adversários. Da maneira que a gente treina a gente está jogando.

Antes de encerrar, o técnico afirmou que em breve deve poupar jogadores para evitar lesões.

– Tenho que tirar ou vou perder eles por lesão. O Grêmio tem um desgaste muito grande. São viagens, hotéis, aeroporto, jogos. Já avisei os jogadores e agora estou avisando vocês (imprensa) que daqui a pouco vai jogar uma equipe bem diferente para não termos mais cinco ou seis no departamento médico ou sem condições de correr em campo.

(Fonte: Globoesporte.com).