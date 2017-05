O Juventude de Lindóia do Sul é a única equipe do Alto Uruguai Catarinense a confirmar presença na Fase Oeste do Estadual de Amdores 2017. A definição dos participantes se deu no último fim de semana, durante Congresso Técnico da competição.

O time da Amauc ficou na chave E, junto com o Frei Bruno (Joaçaba), Xanxerê, Guarany (Xaxim) e Independente (São Domingos).

Desse grupo, quatro se classifcam para a próxima fase. Todos jogam entre si dentro de cada chave em turno e returno.