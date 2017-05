O município de Concórdia teve saldo negativo na balança comercial no mês de abril desse ano. A Capital do Trabalho exportou o valor de US$ 418.957 ante uma importação de US$ 540.093. Numa comparação com março, a maior cidade da Amauc teve queda de 60,03% nas exportações e de 2,65 nas importações.

Os principais produtos exportados foram de origem animal.

Os principais destinos da produção concordiense foram pela ordem Argentina, Uruguai, Chile, Vietnã, Itália, Paraguai e Colômbia.

Pela região, Alto Bela vista apresentou crescimento nas exportações na ordem de 26,44% numa comparação com março. Ipumirim apresentou retração de 20,24% nas exportações, numa comparação com o período anterior, ficando o valor em US$ 4.673.630. No quarto mês do ano, Irani apresentou crescimento de 94,57% na balança comercial. Itá, também teve queda, de 9,34% nas exportações na comparação com março, ficando seu valor US$ 6.092.276. Já Seara, teve diminuição de 8,70% nas exportações no último mês, ficando seu valor em US$ 13.975.453.

Os dados constam no levantamento do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.