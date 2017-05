Uma comitiva da região do Vale da Produção estará presente na audiência de Recuperação Judicial da empresa Globoaves, que será realizada nesta terça-feira, dia nove, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O grupo será formado por 23 pessoas, entre avicultores e outros credores com quem a companhia tem dívidas na região. A audiência será realizada no começo da tarde.

Conforme informações já levantadas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, cerca de 120 avicultores da região que estavam integrados à empresa tem valores pendentes e o montante chegaria a R$ 2 milhões.

A empresa Globoaves entrou com pedido de recuperação judicial ainda no ano passado. A unidade da empresa, em Lindóia do Sul, está com as operações paralisadas desde o segundo semestre de 2016.