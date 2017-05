A Associação dos Avicultores do Vale da Produção está se organizando para marcar presença na audiência marcada pela Justiça do Paraná para discutir a recuperação judicial da empresa Globoaves. O ato será no próximo dia nove, em Cascavel no Paraná. A empresa ainda tem dívidas com os produtores de aves da região do Vale da Produção e a unidade da empresa, em Lindóia do Sul, está com as atividades suspensas por conta de dificuldades financeiras da companhia.

O presidente da Associação dos Avicultores do Vale da Produção, João Valmir do Amaral, reitera que a reunião para tratar dessa viagem para o Oeste do Paraná será na quinta-feira, dia quatro. "Nosso objetivo é ver quem quer ir ou se a associação será representada pela diretoria e pelos advogados", explica Amaral.

De acordo com Amaral, cerca de 120 avicultores da região que estavam como integrados da Globoaves de Lindóia do Sul têm valores pendentes para receber da companhia. O montante da dívida seria de R$ 2 milhões.