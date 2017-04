Um acidente de trânsito aconteceu no começo da tarde desta terça-feira em Seara. A ocorrência foi registrada na SC-283, na altura do acesso ao distrito de Nova Teutônia. Conforme as informações colhidas no local, o veículo Corsa placas DYF-5718, de Seara, conduzido por Gilberto Lazarotto, estava atravessando a rodovia quando foi atingido pelo Gol placas MDP-4085, também de Seara, dirigido por Sidinei Garghetti. Os dois condutores foram conduzidos pelos bombeiros e pelo Samu ao Hospital São Roque de Seara. Luiz da Silva, caroneiro no Corsa, não se feriu.

(Fonte: Rádio Belos Montes).