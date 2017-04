Galo do Oeste passou pelo Inter em Lages, por 2 a 1.

O Concórdia Atlético Clube aumentou para quatro partidas a invencibilidade dentro da Copa SC de Futebol Sub-20. O Galo do Oeste venceu a primeira fora de casa na competição, ao bater o Inter de Lages por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira, dia 24. Os gols do CAC foram marcados por Jacoré e Marlon Lacorte.

Com o resultado, o time da Capital do Trabalho foi para 10 pontos e encostou no pelotão da frente da Liga Nacional de Futsal.

O Concórdia volta a quadra no próximo domingo, dia 30, quando recebe o Figueirense, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 18h15.