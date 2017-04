Números fazem com que a região tenha o maior crescimento na cultura da soja em Santa Catarina.

A cultura da soja cresceu 37% na região de Concórdia para a safra 2016/2017. A informação é do boletim agropecuário da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, divulgado nesta terça-feira, dia 18.

Conforme os dados, a cultura passou a ser produzida em 5.805 hectares e tendo 56,3% de aumento na produção, além de um rendimento de 14,03% no rendimento em relação a safra passada. Conforme a Secretaria Municipal da Agricultura, esses números fazem com que a região de Concórdia seja a que mais apresentou crescimento na cultura para essa safra. O preço atrativo é um dos fatores que motivou muitos produtores a migrarem do milho para essa cultura.

Ainda conforme esse boletim, em Santa Catarina é esperada uma safra de 2,3 milhões de toneladas de soja nesse ano, o que representará 11% de crescimento em comparação com o ano passado.