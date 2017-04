A PRF encerrou à meia-noite de ontem, 16 de abril, a Operação Semana Santa 2017, que começou à zero hora de quinta, dia 13. Durante os quatro dias de operação, a fiscalização repetiu a forma de atuação da Operação Carnaval e procurou se posicionar nos pontos e horários mais críticos de acidentalidade, ou seja, onde haveria maior probabilidade estatística de ocorrências graves.

Esta estratégia, aliada à maior conscientização dos motoristas, resultou em redução nos índices de acidentes e mortes em comparação aos anos anteriores. Foram registrados 153 acidentes, nos quais 05 perderam a vida. Em comparação a 2016, houve redução de 7% no número de acidentes e redução de 16% no número de óbitos no local.

Operações anteriores na Semana Santa

2015 2016 2017 Var.17/16

Acidentes 256 166 154 -7,2%

Mortos 09 06 05 -16,6%

Todas as cinco vítimas fatais aconteceram no período noturno, sendo que três delas ocorreram no domingo, último dia da operação, justamente no momento de retorno das famílias aos seus lares.

O trabalho de fiscalização da PRF foi intenso, resultando em 3.289 autos de infração e 2.998 imagens de excesso de velocidade por meio dos radares. 69 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 459 ultrapassando em local proibido.

Ainda durante a Operação, o combate ao crime apreendeu 331 quilos de maconha em Joinville, 10 quilos em Guaraciaba, 500 maços de cigarros em Paulo Lopes, recuperou 03 veículos roubados e deteve 20 pessoas por crimes diversos.

(Fonte: PRF)