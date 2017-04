A Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, fechou o ano de 2016 com lucro líquido de R$ 28,374 milhões, 159% maior que o obtido no ano anterior, 2015, quando lucrou R$ 10,936 milhões. A receita líquida de vendas ficou em R$ 917,429 milhões, 15,12% superior a do ano de 2015, quando a empresa obteve R$ 796,924 milhões. Os números mostram evolução positiva da companhia que foi alvo de atenções nos últimos dias porque, segundo delatores da Odebrecht, a empreiteira teria pagado propina a políticos de SC para obter vantagem num eventual processo de privatização, o que não ocorreu.

O balanço mostra que a companhia aumentou suas receitas ano passado com a conquista de novos clientes nos segmentos de água e esgoto e também com o reajuste tarifário de meados do ano, que ficou em 10,81%. As tarifas de água responderam por 81% da receita em 2016.





Nos últimos anos, o destaque da Casan são os novos investimentos em água e esgotamento sanitário. Em 2016, a Casan investiu R$ 240,160 milhões no Estado, cifra inferior a de 2015, quando destinou para expansão das redes de água e esgoto R$ 304,329 milhões. Em 2014 investiu R$ 181,565 milhões.





De 2011 a 2016, os investimentos da companhia alcançaram R$ 1,018 bilhão em Santa Catarina. Esses aportes estão sendo possíveis devido a negociações feitas com instituições de fomento durante vários anos. No relatório do balanço, a empresa informa que planeja ampliar os atuais 20,23% de cobertura de esgotamento sanitário para 95% em 2033. O plano de ação de 2017 a 2021 prevê R$ 1,5 bilhão em investimentos. A Casan atende mais de 2,8 milhões de pessoas em 197 municípios de SC e 1 do Paraná.

Resultados da Casan (R$ milhões)



2014 2015 2016

Receita Bruta 820,2 879,9 1.011,3

Receita líquida 744,7 796,9 917,4

Lucro líquido 74,7 10,9 28,4





Evolução das ligações de água e esgoto

Água 2014 2015 2016

Ligações 750.656 765.764 775.330

Economias 1.059.274 1.088.563 1.107.387





Esgoto 2014 2015 2016

Ligações 71.022 75.435 82.348

Economias 204.771 215.656 229.346





Fonte: Casan

Ligações – Fornecimento por unidade coletiva ou individual

Economias – Total de pagantes

Fonte: Estela Beneti - Diário Catarinense