O Governo do Estado vai repassar R$ 1,4 milhão aos municípios da Regional de Seara para o transporte dos 2 mil alunos da rede pública estadual de ensino. Os recursos foram assegurados por meio da assinatura das tabelas com os prefeitos e prefeitas.

A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou nesta semana, o termo de repasse com o prefeito de Seara, Kiko Canale. “A parceria no transporte escolar integrado com as prefeituras é fundamental para garantir que todos tenham acesso à educação”, destaca. Também participou da assinatura a gerente de Educação Rosemar Aparecida Guerini Fiorentin.

Os valores são calculados através do número de alunos e a distância percorrida até a escola. O repasse aos municípios será feito em nove parcelas.



Confira os valores repassados aos municípios

Arabutã R$ 143.324,00

Arvoredo R$ 111.284,00

Ipumirim R$ 155.855,00

Itá R$ 139.424,00

Lindóia do Sul R$ 170.895,32

Seara R$ 424.206,00

Paial R$ 73.251,00

Xavantina R$ 189.586,95

