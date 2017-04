Cresce o número de concordienses que estão pagando as contas

A inadimplência em Concórdia teve redução significativa em março deste ano. Segundo os dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), no mês passado o número de concordienses que pagou as contas foi 22% maior em relação ao mesmo período de 2016.

Em março de 2017 foram 2.190 pessoas que pagaram as contas e saíram da lista de devedores. Já no mesmo período de 2016, os números do SPC mostram que 1.717 concordienses deixaram de ser inadimplentes.

A diferença entre os pagamentos de fevereiro e março de 2017 é ainda maior. Enquanto em fevereiro 1.623 concordienses pagaram as contas, em março foram 2.190. Esse dado mostra que 567 pessoas a mais deixaram de estar na relação de inadimplentes. Em percentual o crescimento foi superior a 35%.

O economista José Alberto Olmi fala sobre a importância de estar com as contas em dia. “As pessoas estão entendendo que o crédito é patrimônio. É muito difícil sobreviver sem crédito, porque não temos dinheiro em mãos o tempo todo”, afirma Olmi. A reação da economia registrada a partir do início deste ano e da retomada do otimismo por parte dos empresários são algumas das justificativas.

O economista também avalia que a liberação do FGTS pode ter contribuído para a queda na inadimplência. “A mídia enfatizou bastante para que as pessoas aproveitassem esse dinheiro e negociassem as contas antigas. Quem tem para receber quer o dinheiro e quem quer pagar, tendo o dinheiro, dá para negociar os juros e encargos”, sugere Olmi.