Os professores da Rede Estadual de Ensino vão cruzar os braços no dia 28 de abril. A categoria decidiu acompanhar a mobilização em nível de Brasil, a ser promovida por algumas centrais sindicais contra as reformas da previdência e trabalhista. O assunto foi discutido na tarde da terça-feira, dia 28, durante assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina, Sinte.

A coordenadora Regional do Sinte para a região de Concórdia, Ingrid Fiorentin, em entrevista ao Jornal da Manhã destacou esse assunto. "Vamos estar fechando nossas escolas e indo pra rua (...) São essas duas reformas que estão atacando de forma direta o trabalhador. Não queremos nenhum tipo de reforma. Não aceitamos que uma categoria seja retirada da reforma da previdência. Queremos que todos os trabalhadores sejam retirados dessa reforma", destaca a sindicalista.

A regional do Sinte poderá realizar uma reunião com os professores da região nos próximos dias para deliberar sobre esse assunto.