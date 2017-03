Equipe participou do Campeonato Catarinense Absoluto de Natação.

A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia conquistou oito medalhas durante o Campeonato Absoluto de Natação, que foi realizado na cidade de Palhoça, no fim de semana. Foram três de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Com isso, o clube concordiense ficou na oitava colocação geral no campeonato.

Julia Simioni: 1º lugar 100m costas, 200m costas e 200m medley, 2º lugar 100m peito e 3º lugar 200m peito.

Natalia Guerra: 3º lugar 200m borboleta.

Revezamento 4x100m livre: 3º lugar (Thaís Angnes, Julia Simioni, Julia Silva e Paula Simioni).

Revezamento 4x200m livre: 3º lugar (Natalia Guerra, Julia Silva, Paula Simioni e Julia Simioni).