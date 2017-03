A direção do Concórdia Atlético Clube definiu o valor do ingresso para o primeiro jogo em Casa do Galo do Oeste, pela Copa SC. O preço do bilhete será de R$ 5 para acessar o Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, palco da partida. O duelo será realizado na tarde do sábado, dia primeiro de abril, a partir das 15h30, pela segunda rodada da primeira fase da competição.