A Administração de Ipira e a Associação de Acadêmicos do município (Acip) assinaram, na última semana, um termo de cooperação que prevê o repasse de R$ 150 mil para investimento no transporte de ipirenses que fazem faculdade e cursos técnicos em instituições de ensino.

O valor, que será repassado em parcelas mensais, equivale a 75% do custo que os estudantes têm com o transporte. “A cada ano tentemos melhorar o valor do repasse, pois sabemos que estamos contribuindo com a formação dos ipirenses que buscam qualificação”, comenta o secretário de Administração, Neocir de Césaro. “Os estudantes têm custos com material, pagamento das parcelas dos cursos entre outras despesas, então, a Prefeitura consegue auxiliar desta forma, diminuindo os gastos deles com o transporte. É uma forma de incentivo”, explica ele.

Atualmente 120 estudantes se deslocam diariamente até instituições de ensino de Concórdia, Capinzal e Joaçaba.