O município de Xavantina pretende contratar um médico e um fonoaudiólogo. Um concurso público será realizado e os interessados podem fazer a inscrição até o dia 27 de abril. A prova será aplicada no dia 14 de maio.

As inscrições são efetivadas somente pela internet, através do portal www.amauc.org.br. O edital completo, com detalhes do concurso, também está no site da AMAUC e ainda nos portais www.xavantina.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br. Também é possível acessar no link a seguir. (EDITAL clique)

Para concorrer à vaga de médico o inscrito precisa ter graduação em medicina e registro no Conselho Regional de Medicina. O contrato previsto no edital é de 40h semanais e o salário é de R$ 15.530,40. Já para ocupar a vaga de fonoaudiólogo, os inscritos devem ter graduação na área e registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia. O contrato será de 20h e o salário R$ 2.266,23.