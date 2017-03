A escola, mesmo em Ipira, era do município de Piratuba / Foto: Cidiane Pedrussi

O antigo Colégio Estadual Carlos Chagas, inaugurado em 1946, mais tarde chamado de Escola de Educação Básica, que fica no Bairro dos Estudantes em Ipira, pode ser passado ao município para o uso durante o período de 20 anos. A Educação de Ipira já utiliza parte do espaço através de uma cessão de uso, mas a Prefeitura fez o pedido de doação de todo o imóvel. O Governo do Estado pretende repassar em forma de comodato.

A instituição de ensino, mesmo em Ipira, sempre foi utilizada por Piratuba, mas em fevereiro de 2016 uma nova estrutura foi inaugurada no município turístico, “transferindo” os alunos e servidores. O prefeito de Ipira, Emerson Reichert, explica que a intenção é fazer melhorias e continuar utilizando o espaço para atividades da Educação. “Nós fizemos o pedido de doação, mas o Estado tem um procedimento de comodato, o que é interessante também, pois teremos 20 anos para a utilização da estrutura. Já temos algumas turmas na Escola, mas com este documento que nos dá mais tempo de uso, vamos poder também, fazer alguns investimentos e ajustes conforme a nossa necessidade”, adianta.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, ADR de Concórdia, Wagner Bee, comenta que o Estado recebeu a solicitação e que o comodato deve ser efetivado em breve. “Recebemos a solicitação de Ipira, mas o Estado, por questões de políticas administrativas, não tem feito doações, mas faz a cessão de uso através do comodato. Estamos aguardando o parecer da Secretaria de Estado da Educação, pois a escola pertence ao patrimônio da Educação, e assim que tivermos a autorização, nós estaremos efetivando este comodato com a Prefeitura”, explica ele.