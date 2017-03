A Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, Facisc, deverá formular uma Moção de Apoio às agroindustrias da região Oeste, em especial para a BRF e JBS, que tem unidades no Alto Uruguai Catarinense, nas cidades de Concórdia e Seara. Este foi um dos assuntos discutidos durante a plenária da entidade, realizada nesta semana, na cidade de Itá. O encontro contou com a presença de representantes de associações do Meio Oeste, Oeste e Extremo-Oeste do estado.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, Acic, Maria Luisa Lasarin, destaca que uma manifestação de apoio à BRF já havia sido feita pela entidade no começo desta semana. A Facisc também tinha se manifestado em prol das indústrias de todo o estado, que foram ou não citadas na Operação Carne Fraca, mas que estão sentindo os reflexos.

Maria Luisa explica que a Acic formalizou nesta plenária um pedido para que a Facisc formalizasse essa Moção de Apoio. "Fizemos isso em espcial para a BRF e JBS, sabemos da seriedade e da qualidade do produto que é oferecido. Da geração de emprego e desenvolvimento econômico que elas proporcionam", afirma.

A Operação Carne Fraca, deflagrada no último dia 17, teve como foco investigar possíveis irregularidades em frigoríficos. Vinte e uma empresas foram citadas, dentre elas a BRF e a JBS. Essas unidades não estão em Santa Catarina. "Acompanhamos há muitos anos o trabalhos dessas indústrias. Sabemos da qualidade, trabalho e investimentos realizados", completa Maria Luisa Lasarin.