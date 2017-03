A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia realizou, nesta quarta-feira, 22, assinatura dos convênios com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) dos municípios de Concórdia, Irani e Ipira.

Ao total, foram disponibilizados aproximadamente R$ 423 mil, sendo R$ 87,7 para escola de Ipira, R$ 114 mil para a escola de Irani e R$ 222 mil para a escola de Concórdia. Estes recursos foram viabilizados por meio do Fundo Social do governo do Estado, para o atendimento de pessoas que requerem atenção especial e para a manutenção das entidades no ano de 2017.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).