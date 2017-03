Proteger o agronegócio brasileiro. Com essa intenção foi realizado ontem, em Brasília, uma audiência com autoridades para elencar alternativas visando minimizar os reflexos da operação “Carne Fraca” perante o mercado interno e principalmente externo.

O deputado Celso Maldaner (PMDB), esteve presente nesta reunião e em entrevista ao jornalismo Aliança, credita esses prejuízos pela "má divulgação” feita pela Polícia Federal, são irreparáveis, podendo chegar a marca dos bilhões ao ano sobre as exportações.

" Foi uma irresponsabilidade muito grande" - afirmou o Deputado

Maldaner falou que a preocupação de todos neste momento é de recuperar os prejuízos e que o trabalho e a transparência farão o mercado reverter essa situação.



" Para não contaminar mais essa questão, especialmente Santa Catarina, que é o único estado livre de vacinação, temos um status, abrimos as portas para o mundo todo. Então agora temos que recuperar este prejuízo (...) E nós acreditamos que com o trabalho firme e transparente, principalmente transparência total, sinceridade, nós vamos reverter essa situação dramática que estamos passando".

- Para o Deputado Celso Maldaner, o sistema de controle sanitário é seguro, e é isso que o Brasil tem que provar para o mercado interno e externo.

“ ...nós temos segurança”.

Sobre as respostas dadas até o momento pelo governo frente ao mercado interno e externo, Maldaner as avalia como positivas e reafirmou que a transparência é a melhor forma de recuperar a credibilidade frente a uma divulgação irresponsável.