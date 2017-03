Uma proposta de reajuste salarial já foi encaminhada para a Câmara de Alto Bela Vista, em regime de urgência. A Prefeitura pretende antecipar a data base do aumento para o mês de março, sendo que o município faz o reajuste anual em maio. O objetivo é repassar 6% de aumento para os servidores e a votação no Legislativo acontece nesta sexta-feira, dia 24. O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região até concorda com a proposta, desde que haja revisão de algumas cláusulas sociais.

Administração e representantes dos servidores se reuniram na manhã de quinta-feira, dia 22, para tratar do assunto. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores, Tayson Baseggio, a proposta dos 6% pode ser aceita, mas para isso é preciso que haja um acordo coletivo. “Como a prefeita quis antecipar a data base para março, o projeto já foi encaminhado para o Legislativo sem negociação prévia com o Sindicato. Nós fizemos a assembleia com os servidores associados na quarta-feira e uma reunião na Prefeitura na quinta, para apresentar as pautas”, conta ele. “Estamos solicitando revisão do plano de carreira e ajustes em cláusulas sociais, como o vale alimentação, saúde do trabalhador, entre outras. Se tivermos avanços nestas cláusulas, vamos aceitar a proposta de reajuste, caso contrário o Sindicato vai ter outra posição”, adianta Baseggio.

Ainda de acordo com o presidente, a Prefeitura vai avaliar as propostas do Sindicato. “Apresentamos as cláusulas e aguardamos o retorno, mas posso adiantar que a Administração tem interesse de ajustar algumas situações do estatuto dos servidores que a classe já solicitava, como licença paternidade, direito de estágio, entre outros”, relata.

O gerente de Administração e Finanças de Alto Bela Vista, Cassiano Martinazzo, confirma que as propostas estão sendo avaliadas e em breve a Prefeitura terá uma posição. Ele acredita que haverá acordo. “A gente faz uma análise de onde podemos chegar, apuramos o índice da inflação e conseguimos levar essa proposta de 1.31% de ganho real para todos os servidores do município. Também já conversamos com os representantes do Sindicato, recebemos a pauta de reivindicações e estamos avaliando todos os itens e há a possibilidade de acordo sim”, garante. “Vamos buscar um acordo que melhore para os dois lados, fundamentando a decisão no equilíbrio, que beneficia o servidor e população, através do serviço prestado”, explica Martinazzo.