Na próxima sexta-feira, dia 24, os torcedores de Piratuba e região vão poder acompanhar dois amistosos de Fustal. O que já estava sendo anunciado é da Seleção do Paraguai que vai enfrentar a ACF Concórdia. A novidade é que o Sub 20 da AEP Termas de Piratuba Futsal vai fazer a estreia, jogando com a equipe Sub 20da ACF. As partidas acontecem no Ginásio da Escola Professora Amélia Poletto Hepp em Piratuba. O primeiro confronto inicia às 18:30h e será entre os times Sub 20.

O presidente da AEP, Tarcisio Wolfart, comenta que a ideia é aproveitar o evento com o amistoso entre Concórdia e Paraguai, para fazer uma apresentação do projeto de 2017 e já mostrar o início de trabalho da base com o técnico Serginho. “Eu tenho dito que é uma oportunidade para quem gosta de Futsal, ver duas grandes equipes em quadra, a Seleção Paraguaia e a ACF, e agora, reforço o convite, pois teremos o nosso time em quadra também. Conversando com a diretoria e com o técnico Serginho, optamos por fazer este amistoso com o Sub 20”, conta Wolfart. “Mesmo com o trabalho ainda no início, é bom que os atletas já façam jogos e é a nossa apresentação para a torcida”, destaca o presidente.

Os ingressos antecipados estão sendo comercializados por R$ 15,00. Na hora o valor da entrada será de R$ 20,00. Uma camisa autografada pelos jogadores será sorteada no intervalo do jogo entre a ACF e Paraguai.

Pontos de venda antecipada:

Piratuba: Panificadora Sud André / B7 Esportes

Peritiba: Speise Haus Sorveteria

Ipira: Posto Amizade

Capinzal: Casa dos Esportes (Ganso)

Ou com os integrantes da diretoria da AEP