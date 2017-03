O Grupo Tropeiros de Arabutã realizou no último domingo, dia 19, a Primeira Cavalgada organizada pela entidade no município. O evento, que foi realizado na Linha Progresso e fez parte da programação comemorativa dos 25 anos de emancipação, reuniu mais de 40 cavaleiros de Arabutã e de municípios da região.

Antes da cavalgada os grupos foram recebidos com uma pequena cerimônia de abertura que teve declamações, mensagem campeira e outras apresentações culturais e religiosas. Grupos de Ipumirim, Xavantina e Concórdia prestigiaram o encontro.

Um dos coordenadores do evento e integrante dos Tropeiros de Arabutã, Gilberto Richter, explica que o grupo é novo e ainda reúne poucos integrantes, mas, para ele, a realização da cavalgada foi o primeiro passo para a divulgação do grupo e uma iniciativa importante para aproximar as pessoas apreciadoras do cavalo e de toda a cultura envolvida em Arabutã. “Nós ficamos muito felizes com o sucesso do evento. A nossa expectativa foi superada e queremos no ano que vem repetir a cavalgada em Arabutã e por isso já estamos convidando outros grupos da nossa região”, destaca o coordenador.

A programação da Primeira Cavalgada do Grupo Tropeiros de Arabutã seguiu com almoço, também na comunidade da Linha Progresso, que reuniu cerca de 300 pessoas.