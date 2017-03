O município de Concórdia ficou com saldo positivo de 310 novos postos de trabalho no mês de fevereiro de 2017. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. No segundo mês do ano foram 1.184 admissões e 874 demissões.

O setor que mais contratou foi a Administração Pública, com 191 novos postos de trabalho. Parte desses números se explica pela admissão dos professores em caráter temporário e também pela mudança de governo. Como o ex-prefeito de Concórdia exonerou todos os cargos comissionados em dezembro de 2016, nos dois primeiros meses deste ano os atuais gestores fizeram as novas contratações.

A Construção Civil aparece em segundo com saldo positivo de 28 novas vagas. Quem também apresentou recuperação foram a Indústria de Transformação, com 85 vagas, e o Comércio, com a oferta de 39 novas oportunidades de trabalho. Os setores de Prestação de Serviços e Agropecuária tiveram saldo negativo, com a redução de 17 e 16 postos de trabalho, respectivamente.

No ano de 2017, Concórdia aparece com saldo positivo de 358 novos postos de trabalho. Conforme os dados do Caged, foram 2.068 admissões e 1.710 demissões. Nos últimos 12 meses, o saldo saiu do negativo para seis novas vagas, com 1.193 contratações e 10.187 demissões.