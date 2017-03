Parte do maquinário já está à disposição do Executivo Municipal.

O Setor de Agricultura, conduzido pela prefeitura de Ipumirim inicia 2017 com frota agrícola de estimulo para qualquer administrador. O município aguarda para os próximos dias a entrega de 24 equipamentos. São maquinas adquiridas através de recursos da Secretaria de Estado da Agricultura, emendas parlamentares e recursos do município. Algumas delas, chegaram nos últimos dias.

Da Secretaria de Estado da Agricultura foram destinados um carretão para silagem, uma ensiladeira, uma roçadeira, um distribuidor de adubo liquido e dois botijões de sêmen. Já os recursos parlamentares vieram da Bancada Catarinense no Congresso Nacional através dos Deputados Federais Valdir Colatto – PMBD, Celso Maldaner PMDB, Pedro Uczai -PT e do Senador Catarinense Dalírio Beber – PSDB.

O montante das emendas foi de R$ 475 mil, e foram adquiridas 5 ensiladeiras, um caminhão caçamba, uma mini carregadeira, oito carretas de distribuidor de adubo seco e dois distribuidores de adubo liquido e uma grade arradora. Os equipamentos serão destinados para as associações de agricultores e para a secretaria que oferece atendimento direto ao produtor. Destaque para os trabalhos de silagem e limpeza de aviários.

Programa Horas Máquina

A prefeitura também está licitando um programa eletrônico de gestão para atendimentos na área da Agricultura e DMER, onde o nome do agricultor será cadastrado com solicitação de serviço. Os pedidos serão encaminhados ao secretário e este destinará ao operador. No retorno da atividade, o operador repassa informações de tempo e serviço onde os mesmos serão inclusos ao cadastro.

(Fonte: Juliane Hell/Ascom/Prefeitura de Ipumirim).