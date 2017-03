A possibilidade ampliação do mercado internacional para a carne suína produzida em Santa Catarina não está empolgando os produtores de Santa Catarina. Pelo menos é que afirma a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, ACCS. Conforme já noticiado nesta semana, o Governo de Santa Catarina estuda a ampliação da comercialização do produto para o Japão e os primeiros embarques para a Coréia do Sul estão próximos de acontecer, já que o país asiático autorizou a vinda de técnicos para vistoriar o sistema de produção de suínos no estado.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da ACCS, Losivânio de Lorenzi, afirmou que essas possibilidade não geram empolgação no produtor. "Há um tempo atrás, qualquer notícia de abertura de novos mercados era motivo de animação. Mas hoje, os produtores não acreditam mais nisso", sentencia. Para ele, o produtor não ganhou aquilo que se imaginava com a abertura dos mercados que hoje são clientes de Santa Catarina. "É claro que devemos reconhecer o esforço do governo, das indústrias. Santa Catarina é um estado com status sanitário diferenciado, mas temos o pior preço pago e o maior custo de produção do país (...) Não há um reconhecimento do trabalho do produtor no campo", diz o presidente da ACCS.

A missão de Santa Catarina no Japão termina nos próximso dias e a vinda da missão técnica da Coréia do Sul ainda não tem data para acontecer.