Moradores da Rua Renostro, no Bairro Flamengo em Concórdia, reclamam que um terreno que fica no local está virando depósito de lixo e entulho. Recentemente, segundo eles, animais mortos também foram jogados nas proximidades.

A moradora Ivanete Gardino relatou ao Jornalismo da Aliança, que o problema já tem alguns meses. Ela destaca que além do lixo, os animais mortos que foram jogados, causam mau cheiro. “É uma situação que nos incomoda, pois tem dias que o cheiro é muito forte. Além de todo o lixo agora estão jogando animais mortos dentro de sacos de ráfia”, lamenta.

Os moradores também comentam que o lixo é jogado durante a noite e não se sabe exatamente quem faz o depósito ilegal. “Com certeza é à noite, porque nunca conseguimos flagrar nada. Se aproveitam porque é um terreno que fica abaixo do nível da rua, é um pequeno barranco, aí jogam tudo lá”, relata Ivanete. “O próprio dono do terreno já avisou que é proibido jogar material lá, mas mesmo assim continua acontecendo. Ele também já tentou descobrir quem é que faz isso”, ressalta.

No local há roupas, eletrodomésticos, várias garrafas, latas, parte de fogões e até uma geladeira. Ivanete destaca a preocupação das famílias em função dos focos da Dengue. “Não adianta a gente cuidar da nossa casa se pertinho há um monte de lixo. A gente sabe que estes objetos acumulam água e isso é criadouro do mosquito", ressalta ela.

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Fumdema e de acordo com as informações apuradas, nenhuma comunicado sobre a situação chegou até a Fundação Municipal de Meio Ambiente. A orientação é para que as pessoas denunciem, caso saibam quem faz o depósito de lixo em local inadequado. A Fumdema também lembrou que campanhas de orientação e coleta de lixo são realizadas com frequência no município e pede a colaboração dos munícipes. Também destacou que volumosos, como geladeiras, sofás, entre outros, devem ser levados até a Secretaria de Transportes, no Bairro Guilherme Reich. No local há um local próprio para o depósito.