Antes de ser levado ao Presídio, o suspeito passou por exames no Hospital

Ele foi detido na noite de quinta-feira no Bairro Santa Rita

A Polícia Militar de Concórdia prendeu, na noite desta quinta-feira, dia 20, o segundo suspeito de ter cometido o estupro e roubo contra uma mulher no Bairro dos Industriários na quarta-feira. Ele foi preso no Bairro Santa Rita, por volta das 22:15h.

Com um mandado de prisão e informações sobre o suspeito, que tem 25 anos, a Polícia fez buscas durante o dia e durante a noite no bairro. Ele conseguiu fugir de tarde, ao perceber a presença das viaturas. De acordo com a PM, chegou a pular uma cascalheira para escapar. Ele foi pego à noite, escondido atrás de uma casa e tentou resistir à prisão, mas foi detido pelos policiais.

Ele foi levado ao Hospital São Francisco para passar por exame de corpo e delito e em seguida foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia. As investigações sobre o caso ainda seguem.

Os crimes:

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, a PM recebeu a ligação de uma mulher que relatou ter sido estuprada durante a madrugada. Ela também contou que vários objetos da casa dela foram roubados. Bandidos teriam amarrado a vítima e a ameaçado com uma faca. Guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil foram ao local para averiguara a situação.

Outro suspeito: