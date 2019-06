Esses últimos dias de tempo firme colaboraram para os trabalhos do asfalto rural de Linha Pinhal. Serão 1.700 metros de pavimentação asfáltica, partindo da BR 153, contemplando além da pavimentação, drenagem pluvial, pintura e sinalização. A empresa responsável pela obra, Kaeng Infraestrutura Eireli, está largando a camada asfáltica no trecho, que deve ficar pronto nos próximos dias, restando os demais trabalhos de sinalização, pintura, etc. O prazo de conclusão do serviço está previsto para fim do mês de agosto.



O investimento é de R$ 2 milhões, custeados com recursos próprios do município. Desde o início da atual gestão, a Administração Municipal atua com responsabilidade nos gastos públicos, cortando despesas, especialmente nos cortes com cargos comissionados, ação que gerou economia e possibilitou o investimento em áreas importantes de desenvolvimento, como é o caso do agronegócio no meio rural.



Além de Linha Pinhal, outras três pavimentações rurais estão em andamento. Terra Vermelha, Linha Gasperini e trecho de acesso à comunidade de Sede Brum, irão receber pavimentações, somando investimentos na ordem de R$ 8 milhões.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)