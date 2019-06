Nesta quarta-feira (19) o Galo empatou em 1 a 1 com a equipe do Barra no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

A equipe concordiense conquistou mais um importante ponto para a sequencia da competição, e jogando no gramado sintético em Itajaí a equipe abriu o placar ainda na primeira etapa com Matheus Cata, que chegou ao seu terceiro gol na competição. Na etapa complementar o Galo sofreu o gol de empate, o que fez com que a partida fosse ainda mais intensa, com boas chances para ambas as equipes até o minuto final, porém a rede não balançou e o duelo acabou empatado em 1 a 1.

A equipe retorna a Concórdia ainda nesta quarta-feira e inicia a preparação para o confronto contra o Juventus na próxima segunda-feira (24) às 19h no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)