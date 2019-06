Veículo colidiu contra paredão de pedras, no fim da manhã desta quinta-feira, dia 20.

Uma pessoa levemente ferida em saída de pista no contorno norte

Uma pessoa ficou levemente ferida em uma saída de pista, seguida de colisão em barranco no contorno viário norte em Concórdia. O fato aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira, dia 20, nas proximidades do depósito da empresa Pisocenter.



Conforme informações apuradas no local, o fato envolveu um GM Vectra, placas de Concórdia. O motorista não se feriu. O carro parou após bater no paredão de pedras que há no local.



O Samu foi acionado para fazer o atendimento da vítima e a Polícia Rodoviária Estadual também fez o trabalho de levantamento das informações.

Este foi o segundo acidente ocorrido somente nesta manhã no contorno viário norte, em Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)