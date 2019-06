Fato aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira, dia 20, no contorno viário norte.

Uma mulher de 22 anos ficou levemente ferida em uma saída de pista seguida de choque em árvore. O acidente foi registrado por volta das 8h30 da manhã desta quinta-feira, dia 20, na SC 283, no contorno viário norte, acesso a comunidade Lajeado dos Pintos, em Concórdia.



Segundo informações apuradas no local do acidente, a mulher perdeu o controle da direção, bateu no canteiro, saiu da pista e colidiu em uma árvore no pátio de uma residência. Por pouco, o automóvel não atingiu o imóvel.



O veículo, um Gol, com placas de Concórdia, ficou com a frente destruída. Um galho atravessou o parabrisa e quase atingiu a vitima.



A motorista ficou presa mecanicamente e foi preciso retirar ela pelo portamalas pelas equipes dos bombeiros e Samu, que atenderam a ocorrência.



Após os primeiros atendimentos no local, a mulher foi conduzida pelo Samu para uma avaliação medica no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

Ela estava fazendo sentido Linha São Paulo Bairro São Cristóvão quando ocorreu o acidente.



Policia Militar Rodoviária e Policia Militar de Concórdia foram acionados para atender a ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)