Um idoso morreu após ser atropelado por uma Fiat Strada com placas de Capinzal por volta das 18h15min desta quarta-feira (19) na SC-390, em Linha Serraria, proximidades do Abatedouro Kirst em Piratuba.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Piratuba foram acionados. Quando os policias e bombeiros chegaram no local o homem identificado como Atílio da Silva Furtado de aproximadamente 70 anos já estava em óbito no acostamento da rodovia.

O condutor do automóvel que estava no local relatou a reportagem do Portal Magronada, que o homem atravessou inesperadamente em frente ao seu veículo. Com o impacto o idoso foi arremessado alguns metros longe.

O IGP de Campos Novos recolheu o corpo do idoso e encaminhou para o IML para necropsia. A Polícia Civil também esteve no local e a Polícia Rodoviária Estadual de Ibicaré registrou a ocorrência.

(Fonte: Grupo Magronada)