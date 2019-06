Os torcedores do Flamengo representantes do Consulado Fla Concórdia promoveram nesta quarta-feira, 19, a entrega das doações de roupas para o Lar Anjo Gabriel, arrecadadas durante o período da Campanha do Agasalho que é uma iniciativa do Flamengo a nível nacional, realizada pelos consulados flamenguistas de todo o Brasil.

“Com sua solidariedade e amor, nós podemos transformar o frio em calor” foi o tema da Campanha, que contribui para as pessoas que tenham alguma situação de vulnerabilidade social, causadas pelo frio do inverno.

De acordo com o presidente do consulado Fla Concórdia, André Soster, são realizadas campanhas durante todo o ano, seguindo o calendário proposto pelo Flamengo. “A nossa intenção é levar a paixão flamenguista para ações que possam atender algumas demandas da sociedade”, comenta Soster.

Para o presidente do consulado a Campanha do Agasalho foi considerada um sucesso pelo grande volume arrecadado. “Trabalhamos de forma coletiva para essa Campanha. Como o frio na nossa região é bem intenso, tudo que foi doado ajudará pessoas com maior necessidade, e isso é muito gratificante”, disse.

O integrante do Consulado Fla Concórdia, Willian Simon, participou da entrega dos agasalhos e destacou a importância de todas as campanhas que o consulado realiza. “Na hora que as pessoas recebem as doações a sensação é incrível. É algo que faz muito bem. Nesse momento a nossa paixão pelo time do Flamengo se mistura com a emoção da entrega”, destaca.

A primeira campanha do ano de 2019 foi a arrecadação de materiais escolares que foram entregues a crianças carentes. Outra campanha que terá um trabalho muito forte do consulado, será a arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, que acontece no mês de outubro.

(Fonte: Wagner Bee/Especial)