Entendendo a pertinência da revitalização a CDL Concórdia esteve representada pelo presidente, Rogério Cecchin, a conselheira, Nilce Wurzius, o gestor, Valmir da Costa e a coordenadora de projetos e treinamentos, Maira Giuliato.

O dirigente da entidade destacou a importância da mudança para o desenvolvimento da cidade e ampliação dos resultados em especial para as empresas instaladas no entorno da rua. “Toda mudança causa resistência e até mesmo desconforto mas precisamos evoluir e essa revitalização trará muitos benefícios para a comunidade e empresários. O projeto foi muito bem elaborado e mudará positivamente essa parte central da cidade. Nossa entidade entende o projeto como necessário pois tornará o calçadão uma área mais convidativa e desta forma aumentará a circulação de consumidores”.

Para a entidade o momento é de aprimorar ideias e trazer novas oportunidades de crescimento aos empresários. “A revitalização trará uma nova visão para o varejo central que deve colher os frutos desta transformação. O poder público está de parabéns por promover essas adequações. Com investimento neste ponto privilegiado da cidade vamos continuar reforçando Concórdia como centro do varejo na região, mostrando que os consumidores não precisam se deslocar para cidades vizinhas para fazer compras, que por aqui eles encontram tudo o que precisam e assim valorizam o que é nosso, girando a economia da cidade e promovendo as pessoas que vivem aqui”.

O projeto e conceito da obra foi apresentado pelas arquitetas Cristieli Kuhn e Daniela Stringhini. A cultura e a história serão mantidas. O projeto de revitalização propõe uma rua compartilhada com o objetivo de resgatar as funções do espaço público, trazendo mobilidade sustentável, acessibilidade, segurança urbana e convívio social. Esse conceito prevê também a conexão entre pedestres, ciclistas e veículos oportunizando relações de respeito. A sinuosidade do caminho dos veículos faz alusão ao rio dos queimados, contornando os morros.

Áreas de calçadas e ciclovia foram projetadas de forma ampla e livre de obstáculos. Além disso, o projeto contempla áreas de convívio, alimentação e espaço de comercialização de alguns itens. O investimento será de R$1,8 milhão, sendo R$1.795.080,66 de financiamento contraído junto à Caixa Econômica Federal proveniente do Programa Avançar Cidades, Pró Transporte, com recursos do FGTS, e o restante será a contrapartida do município. A intenção é iniciar os trabalhos ainda neste ano.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)