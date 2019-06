Um acidente de trânsito com grandes avarias foi registrado na tarde desta quarta-feira, 19 de junho, na SC-155, em Xavantina. Conforme as informações apuradas pela reportagem da Belos FM, o condutor do Clio placas ISW-8933, de Seara, Fabricio Orlando, perdeu o controle do veículo em uma curva e se chocou contra o caminhão placas MAN-5614, de Concórdia, conduzido por José Soares.

O motorista do Clio, que fazia o sentido Seara-Xanxerê, teve apenas ferimentos leves. O condutor do caminhão-furgão não se feriu. O Corpo de Bombeiros de Seara atendeu a ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária deve apurar as circunstâncias em que o acidente aconteceu. O trânsito está liberado em meia pista.

(Fonte: Rádio Belos FM)