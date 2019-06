O projeto de revitalização do calçadão de Concórdia na rua do Comércio e Largo Rio Branco vai mudar a dinâmica de circulação de veículos nesta região. A ligação entre as ruas do Comércio, Anita Garibaldi e travessa Antônio Brunetto deixará de existir. Neste local será construída a estrutura que irá abrigar a banca, o café e os banheiros públicos, substituindo os atuais quiosques.

Outra novidade é que parte da rua Anita Garibaldi, do Largo Rio Branco à esquina com a Carlos Buchele, será mão dupla. Isso significa que vai ser possível acessar a travessa Antônio Brunetto descendo a rua Anita Garibaldi.

O trânsito também terá mudanças na região do Banco do Brasil. Depois da reforma do calçadão não será mais possível o acesso de veículos no sentido Atalipio Magarinos à rua do Comércio. O atual ponto de táxi será transferido para onde atualmente está a pista de rolamento. O tráfego de veículos continuará em dois sentidos até as proximidades da entrada lateral da empresa Ford Magavel.

As vagas de estacionamento no calçadão também deixarão de existir. O assessor de Planejamento da Prefeitura de Concórdia, Daniel Faganello, explica que o projeto prevê faixas de embarque e desembarque e carga e descarga, mas não haverá mais estacionamento como existe agora. “Isso é necessário para priorizar a passagem de pessoas e fazer do calçadão um ambiente de integração”, pontua.

CDL aprova as mudanças do calçadão

O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, e empresários que possuem comércio na região do calçadão acompanharam a apresentação do projeto. Na opinião de Cecchin o projeto é ousado e vai trazer mudanças. “Temos certeza que num futuro próximo o comércio local vai ganhar muito com isso. O fluxo de pessoas nesses locais vai aumentar e é uma oportunidade para melhorarmos nosso centro. A CDL vê esse projeto com bons olhos”, destaca.