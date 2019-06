Um acidente aconteceu por volta de 13:30h na SC-283, próximo ao acesso do Bairro Natureza, em Concórdia. Uma S10 e um New Fiesta, ambos com placas de Concórdia, bateram de frente. Com o impacto, a caminhonete saiu da pista e tombou.

Equipes dos Bombeiros Voluntários e do Samu foram acionadas e prestaram o atendimento aos ocupantes dos carros. De acordo com as informações apuradas, ninguém sofreu ferimentos graves. Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária (PRE) também foi ao local para orientar os motoristas que passavam pela via, e para levantar informações sobre as causas do acidente.