A revitalização do calçadão da rua do Comércio de Concórdia deverá iniciar em dois meses. Nesta quarta-feira, 19 de junho, a administração municipal apresentou o projeto à comunidade. A maior curiosidade era saber o que irá ocorrer com os quiosques que serão retirados e substituídos por uma nova estrutura.

A proposta do projeto é reduzir a circulação de veículos e melhorar o ambiente para as pessoas. A calçada e a rua serão niveladas, haverá mais espaços de alimentação e locais para as pessoas sentarem, a iluminação vai ser modernizada, as árvores substituídas, as pedras trocadas por lajotas e não haverá mais espaços para estacionamentos de carros. O que está previsto são alguns pontos de parada.

Outra novidade é que no cruzamento entre as ruas Dr. Mauri e o Largo Rio Branco, próximo à Rua Coberta, haverá uma faixa elevada. “O objetivo será reduzir a velocidade dos veículos e fazer a integração com o novo calçadão”, explica o assessor de Planejamento, Daniel Faganello. A modernização do calçadão também vai contemplar jardins com drenagem sustentável para absorver a água da chuva ou retardar o escoamento.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que a ideia é formar um novo conceito de calçadão. “É uma área nobre e foi um projeto muito bem pensado pela nossa equipe técnica. Também queremos preservar a história e a identidade do calçadão”, destaca.

A obra está orçada em R$ 1,8 milhão e será paga com financiamento por meio do programa Avançar Cidades. A licitação deverá ser publicada em breve e a expectativa é iniciar a revitalização no prazo de 45 ou 60 dias. Depois que as obras começarem as melhorias deverão ser concluídas no período de nove meses a um ano.

O que vai ocorrer com os quiosques

Os quiosques foram construídos em 1994 no governo do então prefeito de Concórdia, Moacir Sopelsa (MDB), em comemoração aos 60 anos do Município. Com a revitalização do calçadão eles serão retirados e a intenção é colocá-los em outro local, que pode ser o Parque de Exposições ou uma praça.

Para substituir os pontos de comércio que há nos quiosques, uma nova estrutura será construída com espaço para empresa de alimentação, banca e banheiros públicos.