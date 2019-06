As guarnições que fazem as buscas e investigações sobre o caso de estupro e roubo, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 19, no Bairro Industriários em Concórdia, encontraram alguns objetos que foram levados da residência. Os produtos estavam em uma casa no Bairro Santa Rita e a vítima já reconheceu o material.

Os policiais chegaram até a casa de um suspeito após colher informações durante a manhã . Ao perceber a presença da Polícia um rapaz fugiu para a mata. Na casa foram encontrados três televisores, um notebook, um forno elétrico, aparelhos e caixas de som, além de uma bolsa e jóias. O carro que estava nesta residência do Santa Rita também foi apreendido e pode ter sido utilizado para o transporte dos objetos.

Guarnições continuam fazendo buscas para tentar identificar e localizar os suspeitos.

Os crimes:

Na manhã desta quarta-feira a PM recebeu a ligação de uma mulher que relatou ter sido estuprada durante a madrugada. Ela também contou que vários objetos da casa dela foram roubados. Bandidos teriam amarrado a vítima e a ameaçado com uma faca. Guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil foram ao local para averiguara a situação.