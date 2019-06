A Polícia Militar está fazendo buscas aos suspeitos pelos crimes de roubo e estupro, que aconteceram na madrugada desta quarta-feira, dia 19, no Bairro dos Industriários em Concórdia . Após averiguações pela manhã, as guarnições chegaram a uma residência no Bairro Santa Rita, onde alguns objetos foram encontrados e um homem fugiu. É possível que ele tenha envolvimento com os fatos.

Na manhã desta quarta-feira a PM recebeu a ligação de uma mulher que relatou ter sido estuprada durante a madrugada. Ela também contou que vários objetos da casa dela foram roubados. Guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil foram ao local para averiguara a situação.

Após colher as informações os policiais iniciaram as buscas e constataram que um suspeito de ter cometido os crimes estaria em um casa no Santa Rita. Ao chegarem no local, perceberam que um homem fugiu para a mata. As guarnições encontraram nesta casa, objetos que podem ser os furtados na residência da mulher. Um veículo, possivelmente utilizado pelos bandidos, também foi localizado.

A investigação e as buscas ainda continuam.