A Associação Concordiense de Futsal encerrou o turno da primeira fase do Campeonato Catarinense da Divisão Especial com derrota para São Lourenço por 5 a 1. O jogo foi na noite desta terça-feira, dia 18, no Centro de Eventos em Concórdia. Com o resultado, Concórdia caiu para a última colocação no campeonato com apenas um ponto ganho. No returno, a ACF terá quatro jogos fora e três partidas em casa.

Não foi uma boa apresentação da equipe, segundo o técnico Clodimar Tomé. “Erramos demais, principalmente em termos de marcação. Foram erros cruciais, que nos deram mais uma derrota. Infelizmente não jogamos nem a metade do que fizemos em jogos anteriores”.

Para o treinador, os jogadores estão sentindo muito a pressão, na busca da primeira vitória no Campeonato. Isso estaria fazendo com que o rendimento caia muito nas partidas. “São jogadores jovens que ainda tem muito que aprender. Estamos enfrentando equipes qualificadas e de Liga Nacional, e por isso são jogos muito difíceis” afirmou.

Citou ainda que três jogadores atuaram nas últimas partidas no sacrifício, por estarem lesionados: Mazetto, Chilao e França.

O próximo adversário de Concórdia será o Tubarão, dia 3 de Julho, iniciando o returno do campeonato.

ACF jogou com Ike, Mazetto, Piva, Felipinho e Chilao. Entraram também Lucas, França, Zinho, Deivid, Biro, Luan, Arthur e Marquinhos.

(Fonte: Ascom/ACF)