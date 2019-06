Ação acontece no próximo sábado, dia 22.

Agricultores, empresários e comunidade em geral se mobilizam para mais um protesto que pede a retomada das obras da SC-467 entre Ouro e Jaborá, paralisadas desde abril. A manifestação, no próximo sábado, dia 22, será semelhante da que ocorreu no dia 18 de maio na Encruzilhada Ouro. O objetivo é sensibilizar o Governo quanto à importância da rodovia.

O empresário Roni Rodrigues, um dos organizadores, explica que a manifestação ocorrerá desde as primeiras horas da manhã no entroncamento da SC-467 com a SC-150, em Nossa Senhora da Saúde, próximo ao Oratório Caravággio.

Paralisação

Em visita no dia 10 de abril, o Secretário de Estado da Infraestrutura, Coronel Carlos Hasler, explicou que a rescisão de contrato com a Triunfo se deu pelo fato da construtora não estar cumprindo o cronograma da obra, que tem previsão de entrega no mês de outubro.

Hasler disse que a segunda colocada no processo licitatório, empresa Planaterra, seria contratada para dar sequência aos trabalhos. Porém, o Governo vem encontrando dificuldades para efetivar a contratação e até mesmo a prorrogação do prazo junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) órgão financiador da obra.

(Publicado por: Jardel Martinazzo)