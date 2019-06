Um vídeo que mostra duas máquinas, uma motoniveladora e uma retroescavadeira, transitando em uma estrada do Distrito de Santa Lúcia, interior de Ouro, chamou a atenção nos últimos dias. As imagens mostram uma tentativa de ultrapassagem, que teria acontecido no dia 14.

O assunto foi levantado na segunda-feira, dia 17, pelo vereador Cesar Prando durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O parlamentar disse que foi procurado por alguns moradores os quais questionam a situação e cobram providências da administração. “Vou conversar com o prefeito para que tome as devidas providências, que faça uma investigação e que seja tomada decisão de punição se houver fato que mereça no que diz respeito. Até porque, devemos ter muito cuidado e zelo pelo que é público, principalmente para exemplo a todos”, comentou Prando.

O prefeito Neri Miqueloto relatou à Rádio Capinzal que as providências estão sendo tomadas junto ao setor jurídico e os servidores envolvidos serão penalizados. “E não admito uma atitude de funcionários públicos estarem agindo dessa forma. Poderia ter causado um acidente grave envolvendo um terceiro, então nós com certeza vamos tomar as providências cabíveis e pode ter certeza, nós não deixaremos passar sem as devidas medidas que prevê a legislação do estatuto do servidor publico”, adiantou o gestor.

Com informações: Jardel Martinazzo / Rádio Capinzal