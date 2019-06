A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia (Apae) recebeu na manhã desta terça-feira (18/06), em encontro realizado na sede da entidade o valor de R$700,00. O montante repassado pela CDL Concórdia foi arrecadado através da 8ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço através da cobrança de faltas na competição esportiva que encerrou no dia 18 de maio.A Apae Concórdia atende hoje cerca de 160 crianças, jovens e adultos especiais com idade de 0 a 30 anos. Na ocasião o presidente da APAE Concórdia, Mauro Krohn, enfatizou a parceria da entidade. “A CDL Concórdia tem nos ajudado através do repasse de valores como de hoje. No ano passado o valor repassado pela FEMIX, por exemplo, foi utilizado na virada do ano para cumprir com os custeios até a renovação dos nossos convênios junto as prefeituras, fato que nos trouxe segurança. Neste ano está sendo diferente pois conseguimos o custeio da Apae até setembro e esses valores arrecadados com ações vão ser aplicados na melhoria da escola um anseio antigo”.O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, comenta que a ação de ajudar a melhorar o atendimento da Apae Concórdia que desenvolve um trabalho belíssimo no município faz parte da linha de atuação da entidade. “Acreditamos em pequenas ações para fazer a diferença na vida das pessoas como os alunos da Apae Concórdia. A Copa CDL além de promover o esporte e qualidade de vida, teve a preocupação com a responsabilidade social que resultou na entrega deste valor. Vamos continuar olhando para a escola que possui uma finalidade muito nobre”.