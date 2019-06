O edital de concorrência pública para a exploração comercial do evento de Abertura da Temporada de Verão, acaba de ser lançado pela Prefeitura de Piratuba. Pelo calendário do município, o evento deste ano acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, na Arena de Eventos, região das Termas Piratuba.

O documento prevê que as propostas para participação da concorrência pública, devem ser oficializadas até o dia 29 de julho, no Setor de Compras da Prefeitura, com documentação exigida.

Segundo a secretária de Turismo e Eventos, Simara Teixeira Petri, o valor mínimo lançado pelo setor para garantir o direito de execução do evento é de R$ 48.500,00.

A empresa vencedora do edital, fica obrigada a cumprir uma série de obrigações, entre elas, a disponibilidade de seguranças e grades de proteção na região periférica do evento. A exigência está em conformidade com o Departamento Municipal de Trânsito.

O edital pede ainda a contratação de duas atrações artísticas nacionais, sugerindo nomes como: Zé Neto e Cristiano, Ivete Sangalo, Kevinho, Anthony e Gabriel e Jorge e Mateus.

Fonte: Ernói Mattielo / Ascom Prefeitura