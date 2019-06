Motorista de caminhão de Concórdia mantém contato com familiares

O motorista de caminhão, Jocimar Rossato, 37 anos, manteve contato com familiares em Concórdia no fim da manhã desta terça-feira, dia 18. Ele estava desaparecido desde o domingo, dia 16, na região de Guarulhos, em São Paulo. conforme o irmão, Robson Rossato, ele confirmou ter sido assaltado e, desde então, ficou em poder dos bandidos. De acordo com informações, ele está bem e prestou depoimento na Polícia Civil, em São Paulo.



Conforme informado pela Rádio Aliança, ele dirigia uma caminhão, placas de Ipumirim, carregado com doce de leite, quando foi tomado de assalto na região de Guarulhos, na noite do domingo, dia 16. Horas depois, o cavalo mecânico foi localizado.



As circunstâncias do assalto e de como o motorista foi liberado pelos bandidos não foram informadas. Porém, mensagens de whatsapp em grupos de caminhoneiros davam conta de que ele teria sido liberado ainda na tarde da segunda-feira, dia 17.