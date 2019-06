Dois adolescentes foram presos pela Polícia Militar de Irani na madrugada desta terça-feira, dia 18, após a prática do furto de uma motocicleta Honda CG 150 Titan Azul, placa MAU 7559 de Concórdia, na comunidade de Planalto em Concórdia.

Segundo informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, uma viatura de Irani estava realizando rondas na Avenida Vicente Lemos das Neves em Irani por volta das 3h e flagrou dois jovens sem capacete andando de moto. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor evadiu-se do local e houve perseguição. Após o acompanhamento por cinco quilômetros sentido Lindoia do Sul, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu a moto em um barranco, frente do Hotel Fazenda Cocho Velhos.



Eles informaram aos policias que após o furto seguiram por estradas do interior e estariam se dirigindo ao município de Ipumirim.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Central de Polícia para os procedimentos legais. Como se trata de dois adolescentes, o Conselho Tutelar foi acionado. Um dos jovens é morador de Planalto (Concórdia) e outro de Ipumirim.

A moto foi entregue na Central de Polícia.

(Com informações do repórter André Krüger)